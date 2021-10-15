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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Луцке столкнулись две маршрутки: среди травмированных есть 4-летний ребенок

Автомобиль, водитель

В Луцке на проспекте Возрождения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршруток. По предварительным данным, во время аварии травмировались 10 человек.

Об этом рассказала старший врач центральной оперативной диспетчерской скорой Надежда Матушевская. По ее словам, в центре Луцка произошло ДТП с участием маршруток №2 и №9.

Предварительно в аварии пострадали 10 человек, среди которых есть четырехлетний ребенок. Малыша доставили на госпитализацию в детскую больницу с подозрением на сотрясение и черепно-мозговую травму.

Еще девять человек госпитализировали в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести (легкой и средней). Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Сейчас полицейские работают на месте аварии. Правоохранители выяснят все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По данным Национальной полиции, по состоянию на 30 сентября, с начала 2021 года в Украине произошло 137 286 автокатастроф. Среди них 2 225 аварий оказались смертельными, еще в 22 200 ДТП травмировались люди.

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Источник: Суспільне Новини

Фото: Pexels

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