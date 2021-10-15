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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Во Львове во время пожара в металлическом вагоне погибли три человека

Во Львове во время пожара в металлическом вагоне погибли три человека

На улице Городецкая во Львове произошел пожар. Огонь вспыхнул в металлическом вагоне на открытой территории автостоянки крупногабаритных транспортных средств и техники.

На место происшествия прибыли спасатели второй государственного пожарно-спасательной части Львова. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что на момент прибытия огнеборцев из вагона начали выбиваться языки пламени.

Пожар во Львове: подробности пожара на улице Городоцкая

Спасателям удалось локализовать пожар через 18 минут после получения сообщения, а еще через пять минут полностью ликвидировать.

По данным ГСЧС, во время обследования места пожара спасатели обнаружили тела трех погибших людей внутри вагона (кунга размером 4х3 см).

Огонь уничтожил внутреннюю отделку металлического вагона и бытовые вещи на площади около восьми кв. м. Для ликвидации пламени привлекали восемь пожарных личного состава и две единицы специальной техники.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и возможные причины возникновения пожара.

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