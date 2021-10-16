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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

В Киеве обстреляли маршрутку: что известно

Маршрутка у Києві

Вечером, 15 октября, неизвестные открыли огонь по маршрутке в Киеве.

Ранение получил 25-летний водитель транспортного средства.

— Врачи оказали пострадавшему помощь, от госпитализации он отказался. Обстоятельства инцидента и причастные лица устанавливаются, – сообщила полиция.

Инцидент со стрельбой произошел в Днепровском районе. По словам полицейских, группа лиц выстрелила по маршрутке несколько раз и скрылась с места происшествия.

Информация о других пострадавших в результате происшествия не поступала.

Чем руководствовались злоумышленники, напавшие на транспортное средство, неизвестно.

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Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Наказание по этой статье предусматривает до семи лет тюрьмы.

Фото: Патрульная полиция

Источник: Нацполиция

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