Хотели украсть маршрутку с пассажирами: в Ровно на вокзале произошла массовая драка

В Ровно на автовокзале произошла массовая драка во время которой пьяные мужчины пытались украсть маршрутку, в которой находились пассажиры. Таким образом правонарушители хотели убежать от полицейских.
Инцидент произошел 17 октября. Накануне в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него на вокзале украли куртку, в которой были деньги — €100 и 600 грн, и мобильный телефон.
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Приехав на место происшествия, сотрудники полиции стали свидетелями массовой драки с участием восьми мужчин.
Правоохранители пытались одному из нарушителей одеть наручники. Однако неожиданного к одному патрульному подбежал 23-летний брат-двойник злоумышленника, которого задержали, и ударил его.
Впоследствии полицейские выяснили, что конфликт возник из-за того, что несколько пьяных мужчин пытались сесть в маршрутку, которая курсирует по маршруту Ровно — Корец. Однако пассажиры были против этого.
В то время, когда водитель маршрутки продавал билеты, один из мужчин сел за руль и попытался уехать с вокзала — его остановили и задержали.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Источник: Rivne Post