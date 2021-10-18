15-летнюю девушку в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, перелом костей черепа и обоих предплечий госпитализировали в Смелянскую городскую больницу после того, как она попала под колеса поезда.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Богдана Хмельницкого в городе Смела Черкасской области на перегоне Софиевка – станция им. Т. Шевченко.

Девушка переходила путь в направлении движения поезда в наушниках и не реагировала на сигналы большой и малой громкости.

Поезд двигался со скоростью 50 км/ч. Машинист, увидев ребенка, применил экстренное торможение, но из-за незначительного расстояния наезд предупредить не удалось.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и представителей местного отделения Нацполиции.

Медики экстренной помощи прибыли на место вызова через четыре минуты.

Оказав помощь школьнице, специалисты скорой госпитализировали ее в больницу в крайне тяжелом состоянии.

За девять месяцев 2021 года в рамках регионального филиала Одесская железная дорога АО Укрзализныця травмированы 49 человек, 24 из которых – смертельно.

Среди травмированных было четверо детей в возрасте до 16 лет. Один ребенок погиб.

Основная причина травмирования – хождение по путям, переход железнодорожных путей в неустановленном месте, нахождение в негабаритных местах (место, где соблюдаются требования габарита приближения строений, – Ред.), поражения электрическим током.

За это же время работники ведомственной военизированной охраны задержали 523 человека, находившихся на железнодорожных путях, служебных переходах и территориях станций филиала. 243 из них оштрафованы на сумму 8 тыс. 284 грн.

Источник: Одесская железная дорога, Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета