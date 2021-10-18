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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Колін Павелл помер

Умер Колин Пауэлл — бывший государственный секретарь США. Ему было 84 года. Причина смерти Пауэлла — осложнения вследствие коронавируса. Об этом сообщили родные умершего.

Они отметили, что Колин Пауэлл умер утром 18 октября. Он был полностью вакцинирован от Covid-19.

— Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и замечательного американца.

Колин Пауэлл занимал должность государственного секретаря США во времена первого срока президента Джорджа Буша. Он был первым темнокожим госсекретарем. Пауэлл возглавлял Государственный департамент США с января 2001-го по январь 2005 года.

Колин Пауэлл был и советником по вопросам национальной безопасности при президенте Рональде Рейгане. Позже он стал председателем Объединенного комитета начальников штабов. Под его руководством США успешно провели военную операцию в Панаме, а также выиграли войну в Персидском заливе.

Пауэлл сыграл ключевую роль в переговорах с военной хунтой на Гаити. Благодаря его усилиям власть в стране вернули президенту Жану-Бертрану Аристиду, которого законно избрал народ.

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Фото: Getty Images

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