Экстренная посадка самолета Прага — Киев во Львове: стала известна причина

Самолет чешской авиакомпании Czech Airlines, выполнявший рейс по маршруту Прага — Киев, совершил вынужденную посадку в аэропорту Львова.

Причиной экстренной посадки стал сердечный приступ у одного из пассажиров на борту судна. Об этом рассказал другой пассажир Андрей Лютый-Лютенко в Facebook, который сидел рядом с тем человеком.

— Хочу поблагодарить экипаж ОК918 Czech Airlines (Praha — Kyiv) за слаженную и профессиональную работу во время вынужденной посадки самолета во Львове из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Надеюсь, что с ним все будет хорошо, — написал мужчина.

В комментариях он добавил, что мужчина выжил благодаря женщине, которая оказалась нейрохирургом и профессором медицины. Именно она сказала, что необходимо делать вынужденную посадку во Львове, поскольку до Киева мужчина может не дотянуть.

В пресс-службе львовского аэропорта этот случай не комментировали.

Самолет со сборной Германии совершил экстренную посадку

9 сентября самолет со сборной Германии по футболу на борту вылетел из Рейкьявика, после победы над Исландией, и направлялся во Франкфурт.

В небе над шотландским Арбротом с борта поступил аварийный сигнал, после чего самолет совершил незапланированную аварийную посадку в Эдинбурге.

Источник: Андрей Лютый-Лютенко