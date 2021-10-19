СБУ открыла уголовное производство по причине того, что акционерное общество Харьковгаз под видом ремонтных работ отключило газоснабжение в селе Благодатное перед началом отопительного сезона.

Как выяснилось, после этого чиновники компании начали требовать от жителей села подписать дополнительное соглашение на еще одну услугу по обслуживанию внутридомовых систем, которой не было раньше.

Таким образом, платежка для каждой семьи должна была бы вырасти на 1 200 – 1 800 грн в год.

Ко всему руководство Харьковгаза утверждало, что виновны в повышении цен на газ президент и руководство государства, а их компания к этому никакого отношения не имеет.

Возмущенные потребители начали организовывать акции протеста и перекрывать автодороги.

Служба безопасности увидела в действиях сотрудников газовой компании признаки действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

– Представители Харьковгаза, пользуясь монопольным положением и острой потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, поставили жителей села в безвыходное положение, – констатируют в СБУ.

После вмешательства правоохранителей и местных властей газоснабжение в селе восстановили 17 октября. Сейчас продолжается досудебное расследование и изучаются все обстоятельства ситуации.

Акционерное общество Харьковгаз является частной компанией на 95,5%, что самостоятельно формирует цены на свои услуги.