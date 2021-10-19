В Ровенской области суд наказал 35-летнюю женщину, которая сразу после родов заморозила младенца в холодильнике.

По данным прокуроров, инцидент произошел в феврале 2021 года. Однажды женщина родила дома девочку и самостоятельно перерезала ей пуповину.

Впоследствии мать завернула новорожденную в полотенце, а затем — в пакет и положила ее в морозильную камеру.

Тогда же женщина уверяла, что девочка якобы родилась преждевременно и уже мертвой.

Однако, по результатам судебно-медицинской экспертизы и следственных действий, правоохранители выяснили, что женщина родила ориентировочно на 37-й неделе беременности.

Более того, экспертиза подтвердила, что младенец родился живым и здоровым, а смерть наступила из-за переохлаждения организма.

Во время судебного разбирательства мать признала свою вину и раскаялась.

В то же время суд признал женщину виновной в умышленном убийстве новорожденного ребенка после преждевременных родов и назначил три года тюрьмы.

Однако женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком — два года. Сейчас приговор в законную силу еще не вступил.

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Источник: Ровенская областная прокуратура