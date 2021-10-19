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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Семилетний мальчик ударил своего сверстника по голове — потерпевшего забрала скорая

Семилетний мальчик ударил своего сверстника по голове — потерпевшего забрала скорая

В одной из школ села Софиевская Борщаговка во время перерыва ученик второго класса ударил своего сверстника по голове.

Мальчика госпитализировали в больницу Боярки.

— На место происшествия направлена группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа отделения полиции №5 (с. Чайки) и инспекторов ювенальной превенции Бучанского районного управления полиции, — сообщили полицейские.

Правоохранители установили, что двое семилетних мальчиков — учеников второго класса — на школьной перемене бегали по коридору, и один из них ударил своего сверстника в лобную часть головы.

По данному факту сейчас правоохранители проводят проверку.

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