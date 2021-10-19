19 октября в Киеве во время пожара погибли мужчина и женщина. Сообщение о пожаре в Святошинском районе столицы, на улице Семашко, 21, спасатели получили в 10.47.

По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в комнате одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома.

Огонь распространился на территории 10 кв м, пожар был локализован в 11.21, а в 11.45 — ликвидирован. В квартире обнаружили тела двух человек.

Почему произошел пожар и другие обстоятельства трагедии, будут выяснять правоохранители. На месте работали 16 спасателей и четыре единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Недавно в Киеве произошел пожар в Голосеевском районе. Вследствие него погиб 80-летний мужчина.

По предварительным данным ГСЧС, в квартире на третьем этаже загорелась стиральная машина — огонь быстро распространился по квартире. Владелец дома пытался спастись, однако сгорел.

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