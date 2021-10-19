Жертвы нападения в Норвегии погибли не от стрел: полиция раскрыла подробности

Пять человек, которых убили на прошлой неделе в Норвегии, не были застрелены стрелами, как сначала считалось, а убиты колющим оружием. Об этом сообщила местная полиция.

Четырех женщин и одного мужчину в возрасте от 52 до 78 лет убили в среду во время нападения в городе Конгсберг, что примерно в 70 км к западу от столицы Осло.

Kongsberg i aften efter et helt, helt ufatteligt døgn pic.twitter.com/SuuXEGDSDP — Emma Buus Mosegaard (@emmabuus) October 14, 2021

Нападавший был вооружен луком и стрелами. Он ранил с помощью стрел по крайней мере одного человека. Инспектор полиции Пер Томас Омхольт сообщил во время пресс-конференции, что ни одна смерть не была вызвана стрелами.

— Пять человек были убиты колющим оружием. Кого-то убили в собственных домах, а других — на улице, — сказал Омхольт.

Он отказался уточнить, были ли это ножи, или другое оружие. Еще трех человек ранили, в частности полицейского, который тогда находился на службе.

В полиции заявили, что пока правоохранители еще опрашивают свидетелей инцидента.

— Все указывает на то, что жертвы выбирались случайным образом, — сказал Омхольт.

Стрельба в Конгсберге произошла 13 октября. Сначала полиция заявила, что к убийствам причастен мужчина с луком и стрелами. Позже там добавили, что использовалось и другое оружие. Омхольт не уточнил, почему для прояснения ситуации понадобилось шесть дней.

Единственным подозреваемым по этому делу является 37-летний Эспен Андерсен, который признался в содеянном. По мнению следователей, он психически больной человек, которого сейчас поместили в психиатрическое учреждение.