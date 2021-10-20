Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум работникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева, которые жестоко избили мужчину во время задержания.
По данным следствия, в феврале 2020 года правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в кражах.
Для этого оперуполномоченные без необходимости разбили окна в его автомобиле.
Несмотря на то, что подозреваемый не сопротивлялся, полицейские надели на него наручники и ударили металлическим ломом по руке и голове. Кроме того, они применили газовый баллончик.
В результате задержанный получил синяки и ссадины, а также рваную рану на голове.
От мощных ударов мужчина потерял сознание. Тогда же полицейские привели его в чувство, а после — продолжили бить руками и ногами.
Более того, правоохранители заламывали пальцы мужчине.
В ГБР объяснили, что из-за давности события значительное количество следов преступления было уничтожено. Однако сотрудникам бюро удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства инцидента.
Таким образом установили двух человек, причастных к избиению задержанного. Известно, что сейчас они работают в других подразделениях полиции.
Обоим оперативникам сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием с применением спецсредств.
Оперуполномоченным грозит до восьми лет заключения.
Также решаются вопросы об отстранении подозреваемых от должностей на период расследования и избрание им меры предосторожности.
Кроме того, проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению этого преступления.