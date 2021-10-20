Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Били ломом до потери сознания: в Киеве сообщили о подозрении двум полицейским

Били ломом до потери сознания: в Киеве сообщили о подозрении двум полицейским

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум работникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева, которые жестоко избили мужчину во время задержания.

По данным следствия, в феврале 2020 года правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в кражах.

Для этого оперуполномоченные без необходимости разбили окна в его автомобиле.

Несмотря на то, что подозреваемый не сопротивлялся, полицейские надели на него наручники и ударили металлическим ломом по руке и голове. Кроме того, они применили газовый баллончик.

В результате задержанный получил синяки и ссадины, а также рваную рану на голове.

От мощных ударов мужчина потерял сознание. Тогда же полицейские привели его в чувство, а после — продолжили бить руками и ногами.

Более того, правоохранители заламывали пальцы мужчине.

Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Жестокое избиение мужчины во время задержания: в Киеве двум полицейским сообщено о подозрении (ФОТО 18+)
Били ломом до потери сознания: в Киеве сообщили о подозрении двум полицейским / 8 фотографий

В ГБР объяснили, что из-за давности события значительное количество следов преступления было уничтожено. Однако сотрудникам бюро удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства инцидента.

Таким образом установили двух человек, причастных к избиению задержанного. Известно, что сейчас они работают в других подразделениях полиции.

Обоим оперативникам сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием с применением спецсредств.

Оперуполномоченным грозит до восьми лет заключения.

Также решаются вопросы об отстранении подозреваемых от должностей на период расследования и избрание им меры предосторожности.

Кроме того, проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению этого преступления.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка