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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Мать задушена, а сын повешен: под Харьковом в доме нашли два тела

Мать задушена, а сын повешен: под Харьковом в доме нашли два тела

В Харьковской области нашли мертвыми женщину и ее сына в собственном доме. Известно, что мужчина оставил предсмертную записку.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в воскресенье, 17 октября, в селе Калиновка.

Староста Яковенкивского сельского совета в тот день обратился к полицейским и сообщил, что уже несколько дней не может связаться с 67-летней женщиной и ее 40-летним сыном.

Приехав на место происшествия, сотрудники полиции обследовали дом и обнаружили тела двух человек.

Женщину нашли в дома на диване. На ее шее правоохранители обнаружили следы удушения (странгуляционную борозду).

В этом же доме полицейские нашли повешенным и ее сына. Рядом с телом умершего была предсмертная записка.

Тела погибших направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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