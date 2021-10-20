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Тетяна Забожко |

Смерть ребенка в школьном тире: в Черкассах будут судить тренера

Смерть ребенка в школьном тире: в Черкассах будут судить тренера

В Черкассах будут судить тренера по пулевой стрельбе из-за смерти девятиклассника во время занятия 19 апреля.

Обвинительный акт в суд направили следователи Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по трем статьям Уголовного кодекса – Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов – длилось полгода.

Из-за смерти воспитанника тренеру грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Огнестрельное ранение в голову 14-летний мальчик получил во время тренировки по пулевой стрельбе в тире черкасской школы №9 19 апреля.

Ребенок умер, не приходя в сознание.

Трагический инцидент произошел, когда тренер-преподаватель вышел из помещения.

Источник: Нацполиция

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