Четырехлетняя девочка, на которую упало дерево в детском саду, умерла

В Кременчуге умерла четырехлетняя девочка, на которую накануне упало дерево в детском саду.

Травму получил еще 5-летний мальчик. Его также госпитализировали в больницу.

— Во время прогулки вместе с воспитательницей во дворе находились 18 детей, — сообщает пресс-служба полиции в области.

В полиции открыли уголовное производство по факту травмирования деревом детей в саду по предварительной квалификации части 2 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Расследование трагедии продолжается.

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По данным кременчугских СМИ, у пятилетнего мальчика диагностировали переломы бедра, а четырехлетняя девочка находилась в коме в реанимационном отделении.

Позже выяснилось, что дерево травмировало также воспитательницу. Она тоже в больнице.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция