В Запорожье осудили банду клофелинщиков, которые убили человека

Двое жителей Запорожья были осуждены за неоднократные кражи и разбойные нападения.

Неоднократно судимая женщина совместно с ее сообщником разработала некий план, сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Согласно замыслу, злоумышленница подыскивала нетрезвых лиц возле увеселительных заведений. Затем она завязывала с ним знакомство и предлагала отправится в более уютное место: например, в парк, либо на детскую площадку.

Там женщина добавляла жертвам в горячительные напитки медпрепарат нейролептического действия.

Пока потерпевшие находились в бессознательном состоянии злоумышленница с подельником воровали у них все ценные вещи: мобильные телефоны, ювелирные украшения, деньги и банковские карты.

Организм одной из жертв не справился с одновременным воздействием снотворного и алкоголя, что привело к смерти 27-летнего мужчины.

В тот раз злоумышленница действовала самостоятельно, что позволило правоохранителям ее задержать.

Ей предъявили обвинения по ч.2 ст.185 (Кража), ч.2 и ч.4 ст.187 (Разбой), п.6 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство), а также ч.1 ст.357 (Незаконное присвоение документов, штампов, либо печатей) УК Украины. За это ей присудили 15 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Ее сообщника обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 185 (Кража), ч. 2 ст. 187 (Разбой), ч. 1 ст. 357 (Незаконное присвоение документов, штампов, либо печатей) УК Украины. По этим обвинениям он получил восемь лет и три месяца заключения и конфискацией имущества.