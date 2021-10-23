Под Киевом пьяный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика

В Киевской области правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который ограбил магазин, а потом разбил стекло грузового автомобиля Isuzu и выстрелил в водителя транспортного средства.

По данным Национальной полиции, сначала житель села Глубокое Киевской области зашел в магазин, начал угрожать кассиру пистолетом, украл продукты и убежал.

После этого мужчина разбил боковое стекло грузовика Isuzu и несколько раз выстрелил в сторону 33-летнего гражданина, который находился за рулем.

Правоохранители установили приметы стрелка, и за менее чем час задержали его. Им оказался 30-летний местный житель села Глубокое, расположенного в Киевской области.

Полицейские изъяли оружие. Во время освидетельствования установили, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, пострадавших нет.

Прокуратура открыла уголовные производства по статье 187 (Разбой) и статье 296 (Хулиганство) УК Украины. Наибольшее наказание за эти преступления предусматривает заключение сроком от трех до семи лет.