В реанимации Славутской городской больницы, что в Хмельницкой области, в любой момент может закончиться кислород для инфицированных коронавирусом. Об этом врачи сообщили родственникам пациентов.

Последние пошли ссориться к мэру Василию Сидору и искать места для родных в больницах соседних городов.

– Врачи сказали, что может не стать кислорода, и все, кто находятся в реанимации, могут умереть. Человека без кислорода может не стать за две минуты. Он синеет, кричит и умирает, – говорит родственник одной из пациенток больницы Сергей Яковчук.

Елена Добринчук нашла для больной матери место в реанимации соседнего Нетешина. Туда женщину перевезли каретой скорой, но ее состояние до сих пор остается тяжелым.

В реанимации Славутской больницы таких больных – пятеро.

Чтобы обеспечить пациентов кислородом, директор Славутской больницы Леонид Радзивилюк поехал договариваться о поставках с Хмельницкой АЭС. Ситуацию он называет сложной, но контролируемой. А в том, что произошло, обвиняет чиновников.

– Сегодня государство не готово ни к третьей, ни в четвертой волне коронавируса. Обещали кислородные станции, что денег будет полно. Нет ни денег, ни станции, – возмущается директор больницы.

В мэрии говорят, что кислорода не хватает и по другим причинам. В частности, Львовгаз сообщил, что не способен обеспечить заведение кислородом из-за остановки производства.

Пока чиновники успокаивают, что кислорода для больных в Славуте хватит минимум на несколько дней.

Однако медики уверены: этой паники могло бы и не быть, если бы граждане не игнорировали вакцинацию.

– Из всех пациентов в тяжелом состоянии – только один вакцинированный. Остальные все – невакцинированные, – отмечает заведующий реанимации Славутской городской больницы Михаил Циж.

Медик напоминает: специфического лечения от коронавируса не существует. Единственным “препаратом” против Covid-19 является вакцинация.