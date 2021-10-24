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Дмитро Кудрявцев |

Двое украинских воинов получили ранения из-за обстрела со стороны боевиков

оос війна на донбасі

На протяжении субботы, 23 октября, оккупационные силы Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

В частности, российско-оккупационные войска один раз применили системы вооружения, которые согласно Минским договоренностям должны быть отведены от линии соприкосновения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, неподалеку Новозвановки зафиксирован обстрел из 120-мм минометов. Кроме того, в направлении позиций подразделений ООС вблизи Новогригорьевки наемники вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Бойцы госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение, состояние их здоровья – удовлетворительное.

С начала суток огневая активность вражеских подразделений не зафиксирована, силы ООС контролируют ситуацию на линии фронта.

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Источник: Штаб ООС

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