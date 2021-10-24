В Чернигове сообщили о подозрении двум сотрудникам областного управления патрульной полиции в деле о смертельном избиении полицейского Артура Ерохина.

Как отметили в Черниговской областной прокуратуре, патрульные получили подозрение, поскольку в вечер избиения оставили своих коллег-полицейских без помощи во время избиения их группой подростков.

Нападение группы лиц на двух правоохранителей, которые на тот момент находились в отпуске, произошло в ночь на 2 октября этого года на улице Независимости в Чернигове.

По данным следствия, свидетелями нападения подростков на полицейских стали сотрудники управления патрульной полиции в Черниговской области. Однако патрульные ничего не сделали, чтобы помочь коллегам, а просто покинули место инцидента.

В результате жестокого избиения группой молодых людей один из полицейских – 30-летний Артур Ерохин – погиб на месте, а другой был госпитализирован.

– Правоохранители не прекратили выявленное правонарушение, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападающих, находились в угрожающем для жизни положении. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу, — подчеркнули в прокуратуре.

Таким образом, двум сотрудникам патрульной полиции сообщили о подозрении по ч.3 ст.135 Уголовного кодекса Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни положении, повлекшее его смерть). Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее правоохранители задержали по этому делу шестерых молодых людей, но подозрение вручили только четырем, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским. Среди них есть трое несовершеннолетних: самому младшему из нападавших 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему – 18.

Суд отправил их под стражу сроком на два месяца. Задержанным инкриминируют совершение умышленного убийства (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), а также незаконченное покушение на убийство двух лиц, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Подозрение получил и 32-летний житель Чернигова, который забрал сумку одного из пострадавших.

Что известно об избиении полицейских в Чернигове?

В ночь с 1 на 2 октября в Чернигове было совершено нападение на двух правоохранителей. В микрорайоне Масаны случайные прохожие заметили тело 30-летнего погибшего капитана полиции Артура Ерохина.

Его коллегу Владимира Савона госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с проломленной головой.

На правоохранителей совершила нападение группа молодых людей. После избиения злоумышленники оставили полицейских истекать кровью и ушли прочь.

Прокуратура открыла уголовные производства по статьям Умышленное убийство и грабеж. Наибольшее наказание предусматривает заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник: Черниговская областная прокуратура