В Сумской области местный житель три года совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девочки. На момент, когда все началось, ребенку было всего 11 лет.

Как сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры, ребенок, над которым три года издевался 50-летний мужчина, был дочерью сожительницы его сына.

– Мужчина с 2018 года периодически совершал сексуальное насилие в отношении девочки, которой в то время было 11 лет. Поскольку сын подозреваемого сожительствовал с матерью потерпевшей, то девочка приходила к нему, чтобы помочь по хозяйству. Пользуясь отсутствием посторонних лиц, мужчина совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера, — рассказали в прокуратуре.

Девочка терпела издевательства более трех лет, и только когда злоумышленник однажды во время ссоры начал бить ее мать, а затем и ее саму, решилась все рассказать. После этого мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленник во время допроса попытался подкупить следователя полиции, предложив ему 50 тыс. грн в обмен на уничтожение материалов уголовного производства. Полицейский же сообщил о попытке подкупа руководству.

Была проведена операция, во время которой правоохранители задокументировали передачу злоумышленником аванса в размере пяти тыс. грн. После этого мужчину задержали.

Расследование против 50-летнего злоумышленника осуществляется по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка, нанесения ему легких телесных повреждений и предоставления неправомерной выгоды следователю с целью влияния на него (ч. 4 ст. 153, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 369 и ч. 1 ст. 343 Уголовного кодекса Украины).

Самое тяжелое наказание предусмотрено ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) – в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Прокуратура будет просить выбрать задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Украине за последнее время.

Так, в Житомирской области 44-летний мужчина в течение года насиловал несовершеннолетнюю дочь. Его уже задержали.

В Киеве недавно взяли под стражу мужчину, который в течение пяти лет развращал и насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы.

Кроме того, в столице к пяти годам лишения свободы приговорили мужчину, который совершал развратные действия в детских поликлиниках.

Источник: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура