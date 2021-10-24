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Юлія Захарченко |

В Каменец-Подольском во время пожара спасли мать с младенцем

В Каменец-Подольском во время пожара спасли мать с младенцем

В городе Каменец-Подольский произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Розвадовского.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в помещении квартиры утром в воскресенье, 24 октября.

Во время пожара после суточного дежурства возвращался домой капитан службы гражданской защиты ГСЧС Анатолий Сидельник.

Начальник караула увидел людей, которым была необходима помощь. Он не терял времени, поднялся по выдвижной лестнице в окно квартиры, расположенной на третьем этаже дома, и спас мать с младенцем.

В ГСЧС отметили, что в помещении наблюдалось сильное задымление. Спасателям пришлось применить аппараты защиты органов дыхания и зрения, чтобы затушить пламя.

Однако работникам ГСЧС все же удалось локализовать и ликвидировать огонь в квартире жилого дома. В настоящее время специалисты и правоохранители выясняют возможные причины возникновения пожара.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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