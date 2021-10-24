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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В лесу на Херсонщине нашли повешенным 32-летнего полицейского

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В городе Алешки Херсонской области нашли мертвым 32-летнего полицейского. Случайный прохожий нашел его повешенным в лесу.

По словам 59-летнего мужчины, он обнаружил труп во время прогулки в лесу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По данным Национальной полиции, на теле погибшего специалисты не обнаружили следов насильственной смерти во время внешнего осмотра.

Известно, что погибший правоохранитель — 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области.

Прокуратура открыла уголовное производство, в рамках которого выясняют все обстоятельства смерти патрульного полицейского и проводят необходимые медицинские экспертизы.

О факте смерти правоохранителя сообщили в Государственное бюро расследований. Следствие продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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