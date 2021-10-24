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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

В Николаеве 80-летняя пенсионерка зарубила топором знакомую

Топор

В Николаеве 80-летняя пенсионерка зарубила топором свою 49-летнюю знакомую.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 23 октября, передает пресс-служба местного управления полиции.

Труп погибшей обнаружил сосед подозреваемой, который и вызвал правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия силовики зафиксировали смерть женщины, у которой выявили множественные травмы головы.

Полицейские задержали пенсионерку в порядке ст.208 (Арест уполномоченным лицом) УПК Украины. Заведено уголовное дело по факту ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. При этом никаких свидетельств подозреваемая не дает.

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Чтобы установить точную причину смерти, тело погибшей направили на экспертизу. Кроме того, на исследование было отправлено и предполагаемое орудие преступления.

Решается вопрос о предъявлении обвинений 80-летней женщине и избрании ей меры пресечения.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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