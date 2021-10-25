В Киеве на платформе станции метро Дорогожичи скончалась женщина. Ей было 80 лет. Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.
Трагедия произошла около 08.00.
– Женщине пытались помочь с использованием дефибриллятора, однако безрезультатно, – говорит Наталья Макогон.
Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.
– Все, кто работал на месте происшествия, делали все возможное. Надо понимать, что дефибриллятор – это не панацея. Все зависит от состояния человека. Он может помочь или нет. Женщина была пожилой. По предварительной информации, ей было 80 лет, – добавляет работница метрополитена.
Работу метрополитена на время работы следователей не останавливали. Столичная подземка работает в обычном режиме.
Причины смерти, по словам заместителя начальника Киевского метрополитена Натальи Макогон, будет выяснять судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщила в комментарии Фактам ICTV пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева, личность умершей установлена.
– 80-летней женщине стало плохо в метро и она умерла. Причину смерти установит в заключении судмедэксперт, – отмечает пресс-офицер.
Правоохранители уже сообщили родным женщины о смерти.
Уголовное производство открыли по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой Естественная смерть.
Источник: Украина 24