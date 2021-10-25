В Киеве на платформе станции метро Дорогожичи скончалась женщина. Ей было 80 лет. Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Трагедия произошла около 08.00.

– Женщине пытались помочь с использованием дефибриллятора, однако безрезультатно, – говорит Наталья Макогон.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

– Все, кто работал на месте происшествия, делали все возможное. Надо понимать, что дефибриллятор – это не панацея. Все зависит от состояния человека. Он может помочь или нет. Женщина была пожилой. По предварительной информации, ей было 80 лет, – добавляет работница метрополитена.

Работу метрополитена на время работы следователей не останавливали. Столичная подземка работает в обычном режиме.

Причины смерти, по словам заместителя начальника Киевского метрополитена Натальи Макогон, будет выяснять судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщила в комментарии Фактам ICTV пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева, личность умершей установлена.

– 80-летней женщине стало плохо в метро и она умерла. Причину смерти установит в заключении судмедэксперт, – отмечает пресс-офицер.

Правоохранители уже сообщили родным женщины о смерти.

Уголовное производство открыли по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой Естественная смерть.

Источник: Украина 24