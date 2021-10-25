За жизнь парня боролись четыре дня: на Полтавщине от ожогов погиб подросток

В Полтавской области погиб 12-летний мальчик, которого 20 октября доставили в больницу с многочисленными ожогами.

По предварительной информации, ребенок получил травмы на кухне в среду, 20 октября, передает пресс-служба местного управления полиции.

Врачи четыре дня боролись за жизнь парня, однако спасти его не удалось.

Согласно сообщению правоохранителей, начато уголовное производство по ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований. Следственные действия, направленные на выяснение причин травмирования и смерти ребенка, продолжаются.