В Харькове мать избила своего четырехлетнего сына прямо во время прямого эфира в Instagram.

Правоохранители установили данные матери и ребенка. Малыша временно поместили в учреждение здравоохранения.

– С матерью провели профилактическую беседу о недопущении применения насилия в отношении малолетнего ребенка и составили административный протокол по факту совершения домашнего насилия, – сообщает ювенальный инспектор Харьковской области Юлия Шеремет.

Такие действия караются штрафом от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественными работами на срок от 30 до 70 часов или административным арестом до 10 суток.

В сообществе Харьков оперативный пользователи отмечают, что женщина регулярно бьет своего сына в прямом эфире Instagram.

Так же она ведет себя и на улице.

– Ребенок запуган, плохо разговаривает на свой возраст, ходит с соской и кричит ей “Карина, не бей”, – пишут в социальной сети.

Сейчас эту детскую фразу пользователи социальной сети пишут под последними фотографиями женщины и ругают за ее поведение.

К слову, в профиле о себе женщина написала, что она любимая мама.

Источник: Юлия Шерет, Харков оперативный

Фото: Юлия Шерет, Харков оперативный