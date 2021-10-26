Пожар в Киеве — подробности пожара на Героев Днепра

Сегодня утром, 26 октября, в Оболонском районе Киева загорелся огонь в квартире девятиэтажного жилого дома.

Сообщение о пожаре в спасательную службу поступило в 7:28. Очевидцы происшествия заявили, что в доме по улице Героев Днепра, 57 что-то горит.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что пламя разгорелось в одной из квартир на пятом этаже. Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 20 кв. м через 25 минут, а полностью ликвидировать – еще через 16 минут.

Для гашения пламени привлекли 15 спасателей из личного состава, четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

К счастью, никто не пострадал во время пожара. Специалисты и правоохранители выясняют возможные причины возгорания огня.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в течение суток на территории Украины произошло 424 пожара, в которых погибли четверо людей и еще три человека пострадали. Однако огнеборцам удалось спасти двух граждан.

Всего с начала 2021 года в Украине произошло 68 103 пожара, в которых погибли 1 290 человек и 1 094 пострадали. Спасти удалось 1 405 человек.