В селе Калиновка Харьковской области 40-летний мужчина задушил мать, а сам повесился в сарае.

Начали искать внезапно пропавшую семью благодаря женщине, которая дважды в неделю возит в село продукты питания.

Нине Васильевне показалось подозрительным, когда к ней дважды подряд не пришла за хлебом 67-летняя Валентина. Не могли найти и ее сына Михаила.

Жители села пошли к старосте, чтобы тот вызвал на поиски правоохранителей. Когда те открыли дверь дома, то на кровати увидели мертвую пенсионерку со следами удушения на шее.

Посреди сарая в удавке висел ее 40-летний сын. В предсмертной записке мужчина написал, что покончил с собой из-за долгов.

– Я была шокирована. Целую ночь не спала – плакала! Она очень доброй женщиной была, очень! Работала дояркой. 30 лет назад после развода с мужем приехала с сыном Мишей из Донбасса. Он был очень неплохим мальчиком, – говорит соседка Екатерина Федоровна.

По словам сотрудника Изюмского районного управления полиции Сергея Мирошниченко, долги у мужчины были, но сейчас эту версию отрабатывают следователи.

В том, что Михаил способен на убийство, половина односельчан даже не сомневается. Люди говорят, что мужчина фактически жил за счет матери, еще и поднимал на нее руку.

– Ходила она, конечно, в синяках. Люди говорили, что якобы бьет. Когда спрашивали, то отвечала, что упала. Так часто падала… Поэтому, видимо, что-то было, – предполагает односельчанин Андрей.

Потом выяснилось, что накануне убийства Михаил искал покупателей на материн пай земли, но желающих в селе не нашлось.

Перед самоубийством Михаил сжег документы на пай, чтобы тот не достался его кредиторам.

– Какие такие могут быть долги, чтобы не рассчитаться с ними, – удивляется бывший одноклассник Михаила Андрей. – Ну сколько ты кредитов возьмешь? Ну 50 тыс. Больше неработающему человеку не дадут. А если бы продать пай, то хватило бы.

Сейчас в полиции изучают все детали, поскольку есть версия, что в деле о смерти семьи могут быть посторонние фигуранты.

Пока же производство открыли по факту умышленного убийства и ждут выводов судебных экспертиз.