Полиция Харькова выяснила, на кого зарегистрирован автомобиль Infiniti, за рулем которого 16-летний парень совершил смертельное ДТП 26 октября.

По данным полиции, транспортное средство зарегистрировано на мать виновника ДТП Николая Харьковского. Водительского удостоверения у него не было вообще — он его не получал.

Об этом во время брифинга рассказал Александр Умников – начальник отдела Следственного управления полиции.

— Автомобиль Infiniti зарегистрирован на мать водителя – жителя 2005 года рождения. Водительского удостоверения не было.

О смертельном ДТП в Харькове стало известно вечером 26 октября. На видео с камер наблюдения видно, как автомобиль Infiniti пересекает перекресток улиц Гагарина и Одесской, игнорируя красный свет на светофоре. На большой скорости он протаранил автомобиль Chevrolet.

Предварительно скорость, с которой двигалась иномарка, превысила отметку 100 км/ч. В результате мощного столкновения 58-летний вождь Chevrolet погиб на месте.

Двое 19-летних парней и 16-летняя девушка, находившиеся в авто, получили травмы разной тяжести.

16-летний водитель сильно не пострадал, его задержали полицейские. В настоящее время парень находится в следственном изоляторе — ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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