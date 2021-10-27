В Стамбуле вышло из строя метро: пассажирам пришлось идти по туннелю к станции

В метро в Стамбуле (Турция) из-за технических неисправностей пассажиры были вынуждены выйти из вагонов и по туннелю добираться до ближайшей станции.
Инцидент произошел около 20.30 по местному времени вблизи станции Киразли на линии метро Еникапы-Киразли.
Пассажиры фиксировали произошедшую ситуацию на свои мобильные телефоны.
— Наши рейсы задерживаются из-за технической неисправности на линии M1B Еникапы-Киразли, — говорится в заявлении стамбульского метрополитена.
Из-за технических неисправностей возникли пробки, в частности образовались толпы людей на станциях.
После проведенных работ неисправности была устранены и курсирование поездов было возвращено в привычный режим.
Стамбульский метрополитен насчитывает восемь рабочих веток. Еще три линии – на стадии строительства и планировки. Линия M1 Еникапы-Киразли была введена в эксплуатацию в 1989 году.
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Источник: Haberler.com