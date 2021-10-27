Родители 16-летнего Николая Харьковского, которого называют виновником смертельного ДТП в Харькове, предлагают одному из пассажиров, находившемуся в автомобиле Infinity на момент аварии, взять вину на себя.

Как сообщил руководитель общественной организации Хантерс-Харьков Станислав Жадан, за такие показания готовы заплатить большие деньги. Об этом стало известно после того, как активисты пообщались с сестрой одного из пассажиров Infinity.

– Насколько нам известно, родители предлагают огромные деньги для того, чтобы один из пассажиров этого автомобиля взял вину на себя, – сообщил Станислав Жадан в соцсетях.

Смертельное ДТП в Харькове произошло 26 октября. Автомобили марки Infinity и Chevrolet столкнулись на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. 58-летний водитель Chevrolet сразу погиб на месте.

Трое пассажиров Infinity получили травмы и находятся в реанимационном отделении больницы. Это двое парней 19 лет и 16-летняя девушка. Виновником смертельного ДТП на Одесской в ​​Харькове называют 16-летнего водителя Infinity Николая Харьковского.

Харьковская областная прокуратура сообщила 16-летнему юноше о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Парень находится в следственном изоляторе. 28 октября ему планируют избрать меру пресечения.