Автомобиль Infiniti, который 26 октября вылетел на красный сигнал светофора и совершил столкновение с Chevrolet Aveo, принадлежит матери 16-летнего водителя Николая Харьковского.

Об этом журналистам сообщила адвокат подозреваемого Инна Даниленко.

Автомобиль мать Николая Харьковского приобрела около недели назад, поставила его на СТО и уехала в Германию.

Забрать иномарку должен был совершеннолетний друг ее сына.

– Мать сейчас в Германии, она не знала, что такое может произойти. Она на следующей неделе приедет. С собой она забрала техпаспорт и ключи, – отметила адвокат.

По словам Инны Даниленко, Николай Харьковский вместе с совершеннолетним другом забрали машину с СТО в тот же день.

ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель на Infiniti проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

Последний автомобиль от мощного удара просто разорвало на части. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Пострадали и трое пассажиров Infiniti – двое 19-летних парней и 16-летняя пассажирка.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому помощь оказали амбулаторно.