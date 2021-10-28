В больнице Василькова задержали мужчину, который угрожал медику пистолетом

В городе Васильков (Киевская область) задержан вооруженный мужчина, который угрожал медику пистолетом в местной больнице.

По данным ГУ Национальной полиции Киевской области, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 октября.

Известно, что 36-летний мужчина, местный житель, пришел в приемное отделение больницы Василькова. После непродолжительного разговора с медсестрой он вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил оружие на нее. Видео этого момента обнародовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, медработница не растерялась, закрыла дверь и вызвала правоохранителей.

Как выяснили полицейские, мужчина, угрожая медику пистолетом, требовал, чтобы в больнице как можно скорее обследовали его жену, которая вывихнула руку.

После того, как медсестра вызвала полицию, злоумышленник зарыл оружие возле больницы.

По данным полиции, ранее в тот же день этот мужчина в состоянии алкогольного опьянения ходил по городу и угрожал оружием водителям, требуя, чтобы те быстро отвезли его жену в больницу. В конце концов, один из водителей согласился подвезти супружескую пару.

Угрожал медику пистолетом: в больнице под Киевом задержали вооруженного мужчину / 5 фотографий

Злоумышленник, угрожавший оружием медику, уже задержан, а пистолет изъят и передан на экспертизы.

Правоохранители расследуют инцидент по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Недавно в Киевской области правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который ограбил магазин, после чего разбил стекло грузового автомобиля Isuzu и выстрелил в водителя транспортного средства.

А в конце августа в Киеве задержали 37-летнего мужчину, который угрожал убийством экс-девушке после разрыва отношений с ней.

Источник: Национальная полиция Киевской области, Андрей Небитов

Фото: Национальная полиция Киевской области, Андрей Небитов