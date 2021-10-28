16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове Николай Харьковский самостоятельно заявил об угоне иномарки Infiniti, чтобы ввести следствие в заблуждение.

Об этом во время заседания в Киевском районном суде Харькова заявил прокурор Иван Семенякин.

По его словам, вызов по номеру 102 подозреваемый сделал с чужого телефона в туалете больницы скорой и неотложной помощи.

– Он сообщил о якобы угоне автомобиля Infiniti Q50, намереваясь ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение, – сказал Иван Семенякин.

27 октября следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

За такие действия, согласно Уголовному кодексу, предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы до трех лет.

28 октября 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Адвокат ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте для подзащитного, апеллируя к его возрасту и состоянию здоровья.

Однако судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Смертельное ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40 на перекрестке улиц Гагарина и Одесской.

Infiniti пролетел на красный сигнал светофора и совершил столкновение с Chevrolet.

Последний автомобиль от мощного удара просто разорвало на части. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Пострадали и трое пассажиров Infiniti – двое 19-летних парней и 16-летняя пассажирка.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому помощь оказали амбулаторно.

Фото: Харковская областная прокуратура