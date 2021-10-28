В Харькове началось предварительное слушание по делу 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП, которое произошло вечером 26 октября.

В зале судебных заседаний присутствует сам подозреваемый в ДТП в Харькове, его адвокат и прокурор.

Как известно, 16-летний водитель на Infiniti проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч. Авто на бешеной скорости столкнулось с легковушкой Chevrolet, которую от мощного удара разорвала на части.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте ДТП, а три пассажира Infiniti пострадали (двое 19-летних парней и 16-летняя девушка).

Травмы водителя Infiniti Николая Харьковского были незначительными, в госпитализации он не нуждался. Впоследствии он был помещен в изолятор временного содержания.

Николаю Харьковскому уже сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Прокуратура будет настаивать на взятии подозреваемого в ДТП под стражу сроком 60 суток.

Адвокат же подозреваемого Инна Данилова будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте.