В Киеве учитель украл из школы 19 ноутбуков и сдал их в ломбард

В Киеве учитель за несколько месяцев похитил 19 ноутбуков из школы, в которой работал.

Нехватку компьютерной техники сотрудники учебного заведения обнаружили при инвентаризации. Об этом факте они сообщили полиции.

Учебное заведение расположено в Деснянском районе столицы по улице Викентия Беретти.

Правоохранители выяснили, что технику угнал 42-летний учитель. Оказалось, что мужчина похитил 19 ноутбуков за несколько месяцев и сдал их в ломбард.

Полицейские проверили ломбарды в месте и обнаружили технику. Ущерб, нанесенный учителем учебному заведению, оценили в 63 тыс. грн.

Против мужчины возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК – кража, ему уже сообщили о подозрении. За совершенное преступление фигурант дела может получить наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет.

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