Все трое пассажиров Infiniti, которые получили травмы в ДТП в Харькове 26 октября, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, 28 октября 16-летнюю пострадавшую переведут из больницы неотложной помощи в детское травматологическое отделение областной больницы.

– Девочке нужен детский травматолог. За ней нужно наблюдать, чтобы все было в порядке, – сказала заместитель городского головы.

Также Светлана Горбунова-Рубан подчеркнула, что в горсовет за помощью пока не обращался никто из родственников травмированных или погибшего.

– Инициатором оказания материальной помощи должен быть человек, который в этом нуждается. Если у них будет такая потребность, они знают, что могут обратиться. Сумма будет зависеть от ситуации, – добавила заместитель городского головы.

Смертельное ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель Infiniti на скорости проехал перекресток улиц Гагарина и Одесской на красный сигнал светофора и совершил столкновение с Chevrolet.

Последний автомобиль от мощного удара разорвало на части, 58-летний водитель погиб на месте.

Троих пассажиров Infiniti – двух 19-летних парней и 16-летнюю девушку – госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому помощь оказали амбулаторно.

Источник: Общественное

Фото: Департамент социальной политики Харьковского горсовета