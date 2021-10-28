Появилось первое видео с места ДТП в Харькове с участием автомобиля Infiniti, которое произошло вечером 28 октября. По предварительным данным, женщина за рулем авто насмерть сбила другую женщину.

Смертельная авария в Харькове произошла по улице Героев Сталинграда, 5.

О смертельном ДТП в Харькове на Героев Сталинграда стало известно вечером 28 октября. По данным полиции, женщина за рулем Infiniti сбила пешехода.

От удара женщину, которая переходила дорогу, отбросило под колеса Daewoo Lanos, водитель которого двигался во встречном направлении.

Медики по приезде констатировали смерть пострадавшей, ею оказалась 72-летняя пенсионерка.

Водитель Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась.

Очевидцы аварии говорят, что она произошла недалеко от места резонансного ДТП в Харькове 26 октября, где 16-летний водитель также на Infiniti столкнулся с Chevrolet.

Несовершеннолетний пытался пересечь перекресток на красный свет автомобиля и на большой скорости протаранил Chevrolet. Водитель последнего погиб на месте. Трагедия произошла на перекрестке улиц Гагарина и Одесской.

Виновника ДТП задержали и уже избрали меру пресечения — содержание под стражей. Ему грозит лишение свободы.