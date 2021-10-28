Адвокат подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского Инна Данилова будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для своего подозреваемого.

Об этом она сообщила журналистам под зданием суда, где Николаю Харьковскому будут избирать меру пресечения.

Прокуратура же будет настаивать на взятии подозреваемого под стражу.

По словам защитницы Николая Харьковского Инны Даниловой, подозреваемый помнит лишь момент удара, а был ли за рулем – нет.

Зато она добавляет, что Николай Харьковский готов понести ответственность, если он действительно находился за рулем.

Смертельное ДТП в Харькове произошло на перекрестке улиц Гагарина и Одесской 26 октября в 20.40.