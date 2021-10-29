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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Из-за пожаров в Винницкой области погибли два человека и еще один травмировался

Из-за пожаров в Винницкой области погибли два человека и еще один травмировался

В Винницкой области в течение четверга, 28 октября, произошло три пожара, в результате которых погибли два человека, а еще один травмировался.

Первый случай произошел в городе Жмеринка. Огонь вспыхнул на площадь около трех кв. м в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Во время тушения пожара спасатели вынесли из задымленной комнаты владельца жилья. Огонь повредил домашние вещи.

Второй пожар вспыхнул в селе Голубече в частном жилом доме. Спасатели обнаружили в одной из комнат владельца дома без признаков жизни.

В ночь с 28 на 29 октября произошел третий пожар в селе Балабановка. По данным ГСЧС, загорелась летняя кухня. Огонь уничтожил кровлю строения на площади 45 кв. м и домашние вещи.

Во время тушения пламени спасатели обнаружили в помещении тело мужчины. Правоохранители выясняют вероятные причины возникновения пожаров.

Для ликвидации огня от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекли 12 спасателей и три специальных автомобиля.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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