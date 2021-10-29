Пожар в селе Плоский поток: подробности пожара на Закарпатье

В селе Плоский поток Закарпатской области загорелся жилой дом. В результате пожара погибли 62-летняя бабушка и ее четырехлетний внук.

По данным Национальной полиции, в это время ребенок гостил у пенсионерки в селе, расположенном недалеко от города Свалявы.

Огонь вспыхнул вечером 28 октября. В полицию поступило сообщение от спасательной службы о пожаре в 21.20.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые узнали, что во время ликвидации пожара в одной из комнат дома под обломками обнаружили двоих людей без признаков жизни.

Следователи имеют несколько версий относительно причин вспышки пламени, среди которых возможна неисправность печного отопления. Окончательные обстоятельства трагедии смогут установить после проведения необходимых экспертиз.

Тела 62-летней пенсионерки и ее четырехлетнего внука направили в прозектуру, чтобы установить точную причину смерти.