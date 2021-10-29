В Киеве в Подольском районе произошел огромный прорыв теплотрассы на участке автодороги, где недавно обновили дорожное покрытие.

По данным Киев Оперативный, улицу Семена Скляренко по дороге к Куреневскому парку полностью затопило горячей водой.

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По данным издания, по состоянию на 11.25 аварийщики еще не прибыли на место аварии. Пользователи социальных сетей сообщают, что труба прорвалась посреди дороги, а из-под земли вырвался фонтан грязной воды высотой около 10 метров.

Недавно по улице Скляренко обновили дорожное покрытие. Вероятнее всего, теперь коммунальщики снова будут проводить ремонтные работы этой автодороги.

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По данным Киевтеплоэнерго, на улице Семена Скляренко, 9 произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу.

Аварийная бригада Киевтеплоэнерго локализовала повреждения и приступила к ремонтным работам, которые планируют завершить в течение суток. Во время проведения работ два жилых дома останутся без теплоснабжения.