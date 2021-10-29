В Киеве в Подольском районе произошел огромный прорыв теплотрассы на участке автодороги, где недавно обновили дорожное покрытие.
По данным Киев Оперативный, улицу Семена Скляренко по дороге к Куреневскому парку полностью затопило горячей водой.
По данным издания, по состоянию на 11.25 аварийщики еще не прибыли на место аварии. Пользователи социальных сетей сообщают, что труба прорвалась посреди дороги, а из-под земли вырвался фонтан грязной воды высотой около 10 метров.
Недавно по улице Скляренко обновили дорожное покрытие. Вероятнее всего, теперь коммунальщики снова будут проводить ремонтные работы этой автодороги.
По данным Киевтеплоэнерго, на улице Семена Скляренко, 9 произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу.
Аварийная бригада Киевтеплоэнерго локализовала повреждения и приступила к ремонтным работам, которые планируют завершить в течение суток. Во время проведения работ два жилых дома останутся без теплоснабжения.