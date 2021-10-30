В Киеве от коронавируса умерли супруги-писатели. Елена и Тимур Литовченко ушли из жизни с разницей в один день. Об этом сообщила их дочь Людмила.

Людмила Литовченко рассказала, что ее родители имели инвалидность и не могли самостоятельно передвигаться. У Елены Литовченко были проблемы с ногой – воспаление эндопротеза коленного сустава. Ей не проводили операцию.

Тимур Литовченко имел инвалидность 1 группы, у него был сахарный диабет и другие болезни.

Как утверждает дочь, супруги не получили прививку от коронавируса, поскольку семейный врач не смогла организовать приезд бригады к ним.

Елена и Тимур Литовченко прожили вместе 37 лет. Они родились в 1963 году и прославились своими романами, в частности, на историческую тематику.

Вместе и отдельно они получили ряд наград — Золотой писатель Украины, Меч слова, премию Василия Ефимовича и Пантелеймона Кулиша, награду конкурса Лучшая книга Украины в номинации Моя страна.

Только в этом году Елена и Тимур Литовченко выпустили книгу под названием Книга безнадежности 1991-2004. Среди популярных работ также: Роковая ошибка, Пустоцвет, Безумные ужасы, Принц Украины, Кинжал против сабли и так далее.

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет. За последние сутки в Украине зафиксировали новый рекорд – 26 870 случаев инфицирования.

648 человек умерли в результате осложнений, за все время пандемии зафиксировано 66 852 летальных исхода. В то же время с начала кампании по вакцинации прививки от коронавируса получили 9 790 280 человек, из них — более 7 млн двумя дозами.

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Фото: Елена Литовченко