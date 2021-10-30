Британку, трижды ударившую ножом своего мужа, посадили на 18 лет

66-летняя британка Пенелопа Джексон, зарезавшая своего 78-летнего мужа Дэвида, получила 18 лет тюрьмы.

В начале года в день своего рождения Пенелопа Джексон убила мужа — полковника в отставке — после 24 лет брака. Затем позвонила в службу экстренной помощи и сообщила оператору, что ее супруг “истекает кровью на полу в кухне”. Она неоднократно отказывалась помочь потерпевшему, когда оператор просил ее принять меры, например, прижать рану или попытаться остановить кровотечение.

Вместо этого Джексон записала признание в блокнот и оставила его у телефона. А когда ее арестовали по подозрению в убийстве, ответила: “Это убийство, а не покушение? Тогда хорошо.”

Правда, позже она отрицала намеренное убийство, признав себя виновной в непреднамеренном убийстве, заявив, что потеряла контроль над собой в тот вечер. По ее словам, муж годами применял по отношению к ней физическое и эмоциональное насилие.

Джексон утверждала, что он постоянно контролировал ее, не позволяя видеться с друзьями и даже решать, что она будет смотреть по телевизору.

В тот вечер Джексоны спорили по поводу праздничного ужина ко дню рождения женщины.

Жертва и подсудимая сидели за столом и разговаривали со своей дочерью и зятем через Zoom.

— Он меня тряс, душил, а иногда я теряла сознание — лежала на кровати или на полу, и если он был действительно злой, он меня пинал ногами, – рассказала потом в суде Джексон.

В ночь убийства она принесла кухонный нож в свою спальню, намереваясь покончить с собой, но вместо этого вошла в спальню своего мужа, чтобы поговорить с ним.

— Я хотела, чтобы он сказал: Прости, Пе. Он этого не сделал, он просто сказал: Ради бога, ты жалкая, иди и ложись спать, как Передай сахар. Я была в отчаянии. Я посмотрела на него и сказала: Я не сделала ничего плохого, признай, что тебе жаль. Он сказал: ради бога, заткнись. Его ничего не беспокоило — полное пренебрежение, — сказала она.

Дочь пары Изабель Поттертон рассказала, что она не раз была свидетелем скандалов между мамой и папой, а также агрессии со стороны своего отца.

Родные Дэвида Джексона, напротив, свидетельствовали против подсудимой. По их словам, именно она держала мужчину под полным контролем.

Присяжные из восьми женщин и четырех мужчин отклонили заявление Пенни о признании вины в непреднамеренном убийстве и признали его виновным в убийстве после 10 часов 43 минут обсуждения. Судья приговорил женщину к пожизненному заключению с минимальным сроком 18 лет.

– Да, я знаю, что мама здесь, но она не тот человек, которого я знала. Я не знаю, что нас ждет, что будет, но я знаю, то, что я когда-то любила, уже никогда не вернется. Однако я люблю их обоих. Я всегда любила и всегда буду, – сказала дочь Пенелопы Изабелла.

Известно, что убитый – не единственный муж Пенелопы. Родственник ее третьего умершего супруга в суде рассказал, что, скорее всего, именно она спровоцировала его самоубийство — отравление газом в собственном гараже. Накануне она убила его любимых ротвейлеров, когда тот находился в Саудовской Аравии по делам, а также завела роман на стороне.

Позже, во время судебного процесса в Бристольском королевском суде, Пенелопа и сама признала, что изменяла третьему мужу, тем самым доведя его до самоубийства.

Источник: standard.co.uk

Фото: PA Media