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Абрамова Юлія |

Британку, трижды ударившую ножом своего мужа, посадили на 18 лет

Британку, трижды ударившую ножом своего мужа, посадили на 18 лет

66-летняя британка Пенелопа Джексон, зарезавшая своего 78-летнего мужа Дэвида, получила 18 лет тюрьмы.

В начале года в день своего рождения Пенелопа Джексон убила мужа — полковника в отставке — после 24 лет брака. Затем позвонила в службу экстренной помощи и сообщила оператору, что ее супруг “истекает кровью на полу в кухне”. Она неоднократно отказывалась помочь потерпевшему, когда оператор просил ее принять меры, например, прижать рану или попытаться остановить кровотечение.

Британку, трижды ударившую ножом своего мужа, посадили на 18 лет

Вместо этого Джексон записала признание в блокнот и оставила его у телефона. А когда ее арестовали по подозрению в убийстве, ответила: “Это убийство, а не покушение? Тогда хорошо.”

Правда, позже она отрицала намеренное убийство, признав себя виновной в непреднамеренном убийстве, заявив, что потеряла контроль над собой в тот вечер. По ее словам, муж годами применял по отношению к ней физическое и эмоциональное насилие.

Джексон утверждала, что он постоянно контролировал ее, не позволяя видеться с друзьями и даже решать, что она будет смотреть по телевизору.

В тот вечер Джексоны спорили по поводу праздничного ужина ко дню рождения женщины.

Жертва и подсудимая сидели за столом и разговаривали со своей дочерью и зятем через Zoom.

— Он меня тряс, душил, а иногда я теряла сознание — лежала на кровати или на полу, и если он был действительно злой, он меня пинал ногами, – рассказала потом в суде Джексон.

В ночь убийства она принесла кухонный нож в свою спальню, намереваясь покончить с собой, но вместо этого вошла в спальню своего мужа, чтобы поговорить с ним.

— Я хотела, чтобы он сказал: Прости, Пе. Он этого не сделал, он просто сказал: Ради бога, ты жалкая, иди и ложись спать, как Передай сахар. Я была в отчаянии. Я посмотрела на него и сказала: Я не сделала ничего плохого, признай, что тебе жаль. Он сказал: ради бога, заткнись. Его ничего не беспокоило — полное пренебрежение, — сказала она.

Дочь пары Изабель Поттертон рассказала, что она не раз была свидетелем скандалов между мамой и папой, а также агрессии со стороны своего отца.

Родные Дэвида Джексона, напротив, свидетельствовали против подсудимой. По их словам, именно она держала мужчину под полным контролем.

Присяжные из восьми женщин и четырех мужчин отклонили заявление Пенни о признании вины в непреднамеренном убийстве и признали его виновным в убийстве после 10 часов 43 минут обсуждения. Судья приговорил женщину к пожизненному заключению с минимальным сроком 18 лет.

– Да, я знаю, что мама здесь, но она не тот человек, которого я знала. Я не знаю, что нас ждет, что будет, но я знаю, то, что я когда-то любила, уже никогда не вернется. Однако я люблю их обоих. Я всегда любила и всегда буду, – сказала дочь Пенелопы Изабелла.

Известно, что убитый – не единственный муж Пенелопы. Родственник ее третьего умершего супруга в суде рассказал, что, скорее всего, именно она спровоцировала его самоубийство — отравление газом в собственном гараже. Накануне она убила его любимых ротвейлеров, когда тот находился в Саудовской Аравии по делам, а также завела роман на стороне.

Позже, во время судебного процесса в Бристольском королевском суде, Пенелопа и сама признала, что изменяла третьему мужу, тем самым доведя его до самоубийства.

Источник: standard.co.uk

Фото: PA Media

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