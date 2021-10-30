От упоминания об одном из вечеров Иванну начинает трясти. На входе в дом в Киеве женщину, как грушу, избил сосед.

— У меня руки были в синяках, болела брюшная полость и грудная клетка. Бил и обзывал нецензурными словами, унижал меня. Я даже не успела ему ответить. Даже рефлекторную сдачу не смогла дать. Так была испугана. Все произошло неожиданно, – поделилась Иванна Бережная.

Вражда возникла из-за собаки. Иванна рассказала, что соседи очень возмущены тем, как ведет себя их русский тойтерьер.

— В 12 ночи очень сильно нам звонили, стучали в дверь и скандально угрожали успокоить собаку, хотя в это время мы спали. Собака у нас не лаяла, — рассказала она.

Двери они так и не открыли. Но через несколько дней владелица пса встретила соседку во дворе и попросила больше не беспокоить их ночью. Иванна уже собиралась идти домой, как из дома вылетел разъяренный мужчина и сразу пошел в наступление.

Муж соседки размахивал кулаками как боксер. Этот драчун оказался высшим церковным священнослужителем.

– Епископ Адриан украинской православной церкви начал меня избивать. Мы очень боимся жить с таким человеком, который не руководит своей агрессией. Нет, он не извинился, – рассказала пострадавшая от нападения.

Жертва пыталась достать телефон, чтобы снять агрессивного владыку, однако это добавило масла в огонь. После пинков женщине служитель Бога не успокоился, а разошелся еще больше. Он отобрал у соседки телефон, потоптался на гаджете, а потом вообще отфутболил его в клумбу.

Далее священнослужитель сцепился уже с мужем Иванны. Этот разговор произошел, когда супруги хотели получить видео с камер наблюдения.

Из-за этих разборок теперь гудит весь дом. О соседе в рясе здесь не все высокого мнения. Говорят, что он тщеславный мужчина, который постоянно пристает к другим жителям.

Почему же почтенный владыка забыл свои наставления и поднял руку на женщину? В полиции “подвиги” священнослужителя тоже видели и открыли уголовное производство.

В то же время пострадавшая ищет встречи с митрополитом. Иванна послала видео его помощнице, надеясь, что с разбойником проведут воспитательную работу.