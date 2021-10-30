В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера.

Толчки зафиксировали 29 октября в Надворнянском районе в 10 км на юго-запад от города Надворная, на глубине 2 км.

– Согласно классификации землетрясений, оно относится к неощутимым. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, — сообщили в главном центре специального контроля.

В течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области землетрясения фиксировали 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 и 2,5 соответственно.

27 октября на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,1. Источник землетрясения был на глубине 7 км. По классификации, оно относилось к едва ощутимым.

Обычно такие колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

А 12 октября этого года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Ивано-Франковской области. Его эпицентр находился в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.

Источник: Главный центр специального контроля