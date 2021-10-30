Убил мать из-за денег: в Ирпене правоохранители задержали злоумышленника

В Ирпене жильцы многоэтажки годами жили спокойно, пока по дому не прокатилось тревожное известие – исчезла их одинокая соседка, 72-летняя Лариса. Дверь закрыта, а в квартире – зловещая тишина. Первой тревогу забила Виктория, живущая за стенкой.

– Запаха не было. Я ходила нюхала дверь, потому что думала, что ей плохо стало. Ну, взрослый человек. Она кашляла, думала может коронавирус, – вспоминала соседка.

Сын тоже не дозвонился матери, потому что ее телефон был выключен. Проверить, все ли в порядке с мамой Вячеслав не мог, потому что живет в Великобритании. Вот и попросил соседей немедленно найти старшего брата.

Сергей пришел, но без ключей.

Сын пенсионерки залез в запертую квартиру на втором этаже через окно. Он увидел бездыханное и окровавленное тело матери на полу, а вокруг — беспорядок.

Лицо Ларисы было синее от побоев. Кто-то бил ее, сломал несчастной нос. Тело пролежало в доме более недели, сказали эксперты.

– Много было на ней синяков. Она вроде бы квартиру продала и, видимо, деньги имела. Задушили, — говорит соседка погибшей пенсионерки.

Правоохранители сразу допустили, что подозреваемый — кто-то из знакомых. Подозрительного шума никто из соседей не слышал, а значит, жертва сама впустила убийцу в квартиру. Первым под подозрение копов попал именно сын Ларисы, нашедший ее тело. И в ходе допроса эти догадки подтвердились.

Во время ссоры с сыном женщина упала на пол, а Сергей еще больше озверел – взял подушку и прижал к ее лицу, чтобы никто не услышал криков о помощи. А потом, когда Лариса перестала сопротивляться, сын обмотал простыню вокруг шеи и задушил маму.

— Они в неприязненных отношениях уже длительное время из-за документов на жилой дом, в котором он проживает. Мать проживает отдельно в квартире, он отдельно. Он пришел вечером в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошла беседа, которая переросла в конфликт — сказал прокурор Бучанской окружной прокуратуры Киевщины Игорь Мороз.

Мужчина забрал мобильный телефон матери, планшет и выкрутил с пола металлический сейф, в котором женщина хранила деньги и те же злосчастные документы, из-за которых родственники постоянно ссорились. А потом закрыл квартиру на ключ и тихо скрылся.

Подозреваемый признает свою вину частично: мол, мать только избивал, но не убивал. Его уже арестовали, и за решеткой он может оказаться пожизненно.