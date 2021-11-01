Пожар в Хусте: подробности пожара на Закарпатье

В городе Хуст разгорелся пожар на чердаке жилого дома по адресу улица Николая Аркаса. Огонь охватил около 70 кв. м крыши здания и распространился на некоторые комнаты.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в пожаре чуть не погибли 72-летний владелец жилья и его 68-летняя сестра, найденные внутри дома.

Пенсионеры пытались найти в заполненном угарным дымом доме и спасти своих домашних любимцев.

Спасатели вывели людей из горящего помещения и передали в руки врачей экстренной медицинской помощи.

По предварительным данным, у мужчины обнаружили признаки отравления угарным дымом. 72-летнего пенсионера госпитализировали в лечебное учреждение.

Спустя более 2,5 часа спасателям удалось локализовать огонь, а затем полностью ликвидировать пожар. Сейчас специалисты устанавливают ущерб, нанесенный пламенем.

Огонь повредил имущество в комнатах, уничтожил часть кровли и перекрытия жилого дома. Правоохранители выясняют возможные причины пожара.